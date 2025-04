Pamela López respondió así a Pamela Franco por carta notarial.

"(¿Vas a actuar legalmente también en contra de Pamela López?) También se mandó (una carta notarial). (¿También le has mandado carta notarial a ella?) Bueno, es que ha habido un tema que, la verdad, no me parece. Ya se enterarán, porque yo voy a seguir el curso, así que, de todas maneras, ustedes van a enterarse", comentó la cantante de cumbia.