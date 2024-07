Pamela López: Joel Pinto admite que tuvieron una relación en 2010

Finalmente, Joel Pinto señaló que su exesposa estaría feliz de dañar su imagen y reveló que no ha hablado con ella para encararla. "Yo cuando me separo de alguien no cruzo palabras con esa persona. A mi señora la conozco 14 años después y mira en qué la meten. Divorciado hace años de la persona que ha hecho esto, no sé con qué fin. Yo sé cómo han sido las cosas", sentenció.