"Pamela López no sabía que estaba separada de Cueva", dijo Janet Barboza

Ethel Pozo respaldó a su compañera con dicha información y Janet Barboza continuó recalcando que Pamela López no sabía de su ruptura. "Christian Cueva lo que ha hecho es remecer la farándula nacional con este comunicado y, al parecer, su esposa no sabía que estaba separada", agregó Janet Barboza, quien no tuvo reparo en criticar fuertemente a Christian Cueva.