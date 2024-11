Pamela Franco: "Yahaira Plasencia no sirve, no canta ni baila"

"Y le digo: 'Pamela, pruébala a esta niña, a Yahaira'. Estaba, creo, iniciándose en Son Tentación, no me acuerdo. Pero Pamela subió a mi oficina y le pregunté: '¿Qué pasó, qué tal esa chica, Yahaira? Porque a Yahaira yo la conocía, y me dijo: 'No sirve, no canta, no baila'", contó Huarac.