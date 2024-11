¿Pamela Franco quiere tener un hijo con Christian Cueva?

"Sí, justo fui a grabar, este, para un programa y me encontré a alguien que pertenecía a la producción de programa de aquí, de América, América Hoy, da la casualidad, mira, y me dice, oye, tengo un regalo, y decía, ¿qué regalo? Y era de que hace muchos años cuando estaba embarazada, antes de dar a luz, me pidieron para hacerme una sorpresa, para hacerme un cuadro que todavía lo tengo, esa ecografía y no me lo había devuelto, y la verdad que yo no recordaba, y me la y me la entregó"