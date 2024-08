Pamela Franco se pronunció sobre beso con Christian Cueva.

"Una agresión siempre estará mal, pero no quiero referirme a nadie porque estoy segura que lo tomarán a mal. Prefiero mantenerme al margen y que quede ahí porque yo me seguiré dedicando a mis cosas y a mi hija (...) Por favor no quiero hablar del tema, no tengo cabeza más que para mi hija y mi trabajo", concluyó.