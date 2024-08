Pamela Franco no descarta viajar a Cusco ¿por Christian Cueva?

Pamela Franco no dudó en desearle lo mejor a Christian Cueva tras su contratación en el club Cienciano y aclaró que viajará a Cusco por trabajo donde radicaría el deportista. "¿Le deseas lo mejor?", fue la pregunta de la reportera de América Hoy y la ex de Christian Domínguez aseguró: "A todo el mundo siempre deseo lo mejor. (Esperas que le vaya bien, ¿más en Cusco no?) ¿Por qué tendría que desearle el mal? (¿Viajarías a Cusco?) Yo trabajo por todo el Perú".