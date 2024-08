¿Pamela Franco oficializará su relación con Christian Cueva?

Pamela Franco no pudo evitar reaccionar frente a la pregunta de la posible y pronta oficialización de su relación con Christian Cueva tras varias semanas de especulaciones. Recordemos que la pareja se lució junta en Trujillo. "(¿Piensas oficializar o lo que se ve no se pregunta, Pamela?) Discúlpame, reina", expresó la ex de Christian Domínguez al atinar a sonreír por la consulta de la reportera.