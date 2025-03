Pamela Franco se defiende de críticas de Dorita Orbegoso

"Quiero decirle que yo de la señora no quiero hablar absolutamente nada, porque no me importa, no me interesa, yo ni abrí mi boca, ni siquiera crucé mirada con alguien. (¿Es cierto que tú la empujaste o le pusiste la mano y llamaste a tu seguridad para que la bajaran?) Mira, ¿sabes qué ha aprendido con todo? Que va a ser su verdad, cada quien tiene su verdad, y así será, y la gente que le da lo que tiene que ver" expresó.