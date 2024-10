“Muy agradecida por la presencia de cada uno de ustedes. Queremos ofrecer la disculpa del caso, pues en este hace una hora y media debería estar acá la artista Pamela Franco, pero pasa de que acaba de llegar. Le queda 40 minutos de presentación y quiere que se le cancele ¿Ustedes están de acuerdo? (No) Aquí en Juliaca yo soy persona pública, así es que vamos a continuar con lo que con lo que sigue, que es la denuncia, porque, pues acá el manager, el contrato conmigo no lo ha hecho uno, dos o tres meses, lo hemos hecho hace siete meses atrás”, mencionó los incómodos esposos al verse avergonzados porque la fiesta no tuvo el “show estelar” con la Franco.