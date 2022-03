Milett Figueroa protagoniza película de Netflix: "Ha sido una experiencia increíble"

La también modelo contó todo el proceso para ser convocada a una película de Netflix. "Yo había trabajado en una película que se llama 'Buscando a Nirvana' en mi querida Arequipa y ahí conocí a un productor mexicano, y él me dijo que había un casting internacional para buscar a una de las hermanas, de las vampiras", detalló.

"Tenía que mandar un casting, lo mandé, me llamaron, volví a mandar un casting. Luego me llamaron a las 3 a. m., me dijeron que habían quedado encantados y que iba perfecto con el personaje de 'Adriana', así que genial", afirmó Milett Figueroa.