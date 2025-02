Milett Figueroa descartó volver a participar para el Miss Perú.

Milett Figueroa dejó en claro que Marcelo Tinelli le envió un arreglo floral en su primer día como conductora de América Hoy frente a las críticas que la producción habría organizado la sorpresa. "Nos hemos traído con Marcelo porque me dice amor, he visto tu cara, tú pensaba que realmente no era yo, pero yo realmente mandé las flores, no te iba a avisar porque era una sorpresa, yo obviamente pensaba que era parte de la bienvenida de la producción. ¡Era real!", manifestó Milett, quien aseguró que tiene un audio sobre el tema.