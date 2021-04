Milett Figueroa tras cantar "Tusa" en El artista del año: "No canté bien por el traje"

Milett indicó que el traje estuvo muy apretado y, por ello, no pudo cantar en su 100%.

Milett Figueroa habló de su presentación en El artista del año. Expresó que, debido a la prenda que usó en el debut del programa, no pudo cantar ni moverse bien. Por ello no logró impactar con su voz al público.

"Tengo que decir algo en mi defensa. No me podía ni mover por el traje. Alex (Segura), yo lo amo. Amo todos los trajes que me hace, pero con ese no podía cantar, ni mover. Todos los sábados siempre hay algo que puede pasar."

Milett Figueroa regresó a El artista del año y cantó "Tusa"