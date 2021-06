Melody: "Me encantaría participar en las Reinas del Show"

Melody le dijo sí a la posibilidad de participar en el reality. ¿Te gustaría verla en la pista de baile?

Gisela Valcárcel anunció una nueva edició de las Reinas del Show tras el final del Artista del Año y ya se mencionan quiénes podrían ser las nuevas participantes. Una de las cantantes que suena con fuerza es Melody.

La artista española reforzó a "La Uchulú" cantando "No sé" y respondió sobre la posibilidad de integrar el reality. "Me encantaría (participar en las Reinas del Show), claro que sí, por supuesto, me encanta el show", dijo Melody, quien al parecer se quedará más tiempo en Perú.

