Melissa Klug sentenció así nuevo programa de Yahaira Plasencia

Los seguidores de Yahaira Plasencia no paran de pedirle que entreviste a diversas figuras de la farándula en su nuevo programa de podcast y entre los nombres se mencionó a Melissa Klug. La producción de América Hoy no dudó en consultarle si aceptaría la invitación, pero ella lanzó un duro opinión sobre el programa de la cantante. "No, yo de ella no opino ni hablo nada, no me interesa opinar de ella", sentenció la expareja de Jefferson Farfán.