¿Melissa Klug habló con Bryan Torres tras el embarazo de Samahara Lobatón?

Melissa Klug no pudo disimular la nula relación que mantiene con Bryan Torres pese al embarazo de Samahara Lobatón. Janet Barboza le consultó a la influencer si actualmente se llevan bien con el examigo de Jefferson Farfán y ella aseguró que no se comunicó con él. "Ni siquiera me he comunicado con él", expresó con un rostro de incomodidad.