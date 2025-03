¿Mayra Goñi se molestó con Neutro por facturar con su "relación"?

Ale Fuller no dudó en opinar sobre la relación de Mayra Goñi y Neutro. La actriz aseguró que pese a que su amiga siempre recalca la diferencia de edad con el streamer, ambos se besan y hasta ella misma no sabe si realmente son pareja: "Me encanta que es una mujer que realmente vive, pero dice que es muy chiquito, pero ahí la veo mañana, tarde y noche. Dándose besito en el carrito, comiendo en la calle entonces yo digo, ¿sí o no?".