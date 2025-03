Marisol negó relación con Christian Cueva: "Nunca fui la amante".

"En todo eso, el comentario, usted no ve ninguno donde dice 'mi amor', 'la pasé contigo bien'. (Si le dice mi amor a usted) Siempre fue el trato así, yo creo que él trata a sus amistades, no sé, los tratará así, a mí me trataba de 'mi amor' es con cariño, porque somos amigos, o sea, yo no le veo nada de malo que un amigo te pueda decir 'mi amor'. (¿Cómo mujer no sospechó?) No, yo no, para nada", expresó.