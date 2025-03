Yolanda Medina se burla de carta notarial de Marisol

"Cuando yo puse el post, no le he puesto con un nombre, pero al toque ha saltado. Creo que la conciencia no la debe de tener muy limpia. Si cualquier persona que es casado, te tira maicito, te afana, y si tú eres una persona que siempre alardeas de decir: 'yo soy una dama, una señora, la perfección de mujer'. Lo que tú" vas a hacer es: 'Muchas gracias, te bloqueo. Y tú lo parchas, a quién tengas que parchar", explicó.