"Que eso se ve feo, se ve ridículo. Yo no sé si el señor tendrá trabajo o no... Yo siento que el señor como que se está pasando un poquito el límite, de verdad, sin conocerme y juzgando a las personas, obviamente, quizás no está bien asesorado, más bien por ahí que Susan (esposa) le dé su jalón a él, que le ponga su pañalcito y que se ponga tranquilo", expresó.