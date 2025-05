George Núñez se disculpó con Marisol por fuertes acusaciones

"Me alegró mucho escuchar que mi hijo de una manera me haya dado luz verde. Por ahora es lo más importante para mí. Me disculpo con todos, con la señora (Marisol), con su madre y con mis ex cuñados. Lo cortés no quita lo valiente. Por otro lado, necesito también que me entiendan la impotencia que sentí al recibir un castigo sin merecerlo", escribió.