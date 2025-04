Marisol llora y anuncia acciones legales contra George Núñez

"¿Tú sientes que has sido mal padre?", consultó la periodista y a lo que él dejó en claro que no abandonó a su hijo: "En los primeros tres años que yo he estado con mi hijo, no. Cuando a mí me dan la oportunidad de irme para España, me dijeron que solamente eran 6 meses. Yo no abandoné porque el que abandona no deja rastros ni avisa que se va a ir, se escapa como una rata", señaló.