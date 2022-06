Mario Hart y Korina Rivadeneira mostraron ecografía de su segundo hijo Marito

"Dios no pudo haberme dado un mejor papá, mejor esposo, mejor persona. Es el mejor papá que cualquiera quiere tener.

Mario se emocionó y también respondió ante cámaras. " Yo me muero por ellas . Son un motor en tener a Larita en nuestra vida, saber que hay otra personita que es Marito, hace que todo el esfuerzo valga la pena.

Nosotros trabajamos para eso, trabajamos para ser mejores padres, para que a nuestros hijos no les falte nada. Tengo un excelente apoyo que es Korina, todos los días se rompe el lomo por Larita."

Durante la entrevista, Korina mostró en vivo la ecografía de su segundo hijo Marito. El pequeño es idéntico a su padre y los conductores no dudaron en elogiarlo.

América Hoy. Programa conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila. Un magazine en el que te mostramos lo mejor del espectáculo, entrevistas, consultorio con especialistas, recetas de los más deliciosos platos, entrevistas y mucho más. No te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a.m a 11 a.m.