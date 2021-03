Mariella Zanetti: "Yo me siento feliz de mi adolescencia porque siempre he sido bonita"

Mariella Zanetti aseguró que no le tiene miedo a sus "expedientes secretos" porque siempre ha sido "linda y natural".

América Hoy preparó una nota sobre el pasado de los artistas peruanos en la adolescencia y, según Janet Barboza, ninguna persona es linda en esa etapa porque enfrenta todos los cambios propios de la edad.

► Mira:Mariella Zanetti al ver el antes de Brunella Horna: "Ahí sí asustaba"

Sin embargo, Mariella Zanetti no opinó lo mismo. "No ah, yo era linda en la adolescencia, natural, espectacular. Yo te digo una cosa, yo me siento feliz de mi adolescencia porque yo siempre he sido bonita señora, esa es", aseguró la presentadora ante la sorpresa de sus compañeros.

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Mariella Zanetti envió sus "condolencias" a Michelle Soifer por el antes de Giuseppe Benignini