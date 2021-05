María Grazia Polanco respondió a las fuertes críticas de Janet Barboza

María Grazia Polanco aseguró que Janet Barboza no tiene criterio de jurado.

Los integrantes del reality El artista del año opinaron sobre la labor de Janet Barboza como jurado vip y fueron contundentes en sus comentarios. La más crítica fue María Grazia Polanco, quien se sintió "casi humillada" por la conductora.

"Ella es una mujer que no tiene criterio de jurado, no es tanto su comentario, es la forma en que lo dijo, intentó humillarme, pero voy a tomarlo de quien viene, ella artista no es, nunca lo ha sido y nunca lo será", dijo María Grazia Polanco sobre Janet Barboza.

Janet Barboza y sus duras críticas a María Grazia Polanco: "Me aburrí con tu show"