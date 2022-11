Magdyel Ugaz regresó a las grabaciones de Al fondo hay sitio luego de operación de endometriosis

"El día de mi operación estaba muy nerviosa porque uno no sabe lo que puede pasar en la operación, porque la operación es como una de las últimas instancias cuando los dolores y la calidad de vida se desgasta."

Magdyel Ugaz reveló la importancia que es realizarse un chequeo médico y no normalizar los fuertes dolores durante el ciclo menstrual.

"Es una enfermedad que en mi caso demoró en ser diagnosticada por ocho años. El tema de los dolores menstruales o las menstruaciones fuera de tu ciclo es algo que se ha normalizado y lo doloroso que es para tu vida, no poder pararte, no poder hacer tu trabajo. Las mujeres hemos vivido con estos dolores, yo he vivido (con esto) años de años."