Macarena Vélez jura que no vio boda de Alejandra Baigorria y Said

Macarena Vélez aseguró que no vio absolutamente nada sobre la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, pero se retractó segundos después al decir que se enteró porque tienen amigos en común. "(¿Viste el matrimonio de Said?) No, no, o sea solo cosas que me han salido en televisión. (¿Qué te ha parecido?) Pero, no entiendo cuál es el tema... Cosas he visto porque tenemos amigos en común y no voy a hacer ajena a eso", comentó.