Macarena Gastaldo sobre Diego Val: "Tira mucho amor y no me gusta así"

Macarena Gastaldo reveló qué siente por Diego Val en unos audios y hasta lo calificó como "snack".

Diego Val se siente más decepcionado que nunca de Macarena Gastaldo tras la filtración de unos audios donde lo califica como un "snack". La modelo también afirma que "no quiere levantarle los humos" y que no le gusta porque "tira mucho amor".

"A Maca le va bien, entonces no sé por dónde va esto, no me interesa tampoco saberlo", fue lo único que dijo Diego Val para las cámaras de América Hoy. "La verdad me da pena que diga Diego, que armado qué, porque yo podría pensar totalmente lo contrario", se defendió Macarena Gastaldo.

Macarena Gastaldo aclara audios sobre Diego Val: "Un amigo me traicionó y los envió"