Macarena Gastaldo aclara audios sobre Diego Val: "Un amigo me traicionó y los envió"

Macarena Gastaldo se arrepiente de no haber sido sincera con Diego Val y lamenta la respuesta del cantante.

Macarena Gastaldo dijo su verdad en América Hoy sobre los audios donde se refirió a Diego Val. La modelo aclaró que no envió nada, sino se confesó con un amigo sobre sus sentimientos, él la traicionó y difundió esa conversación sin su consentimiento.

"No lo hice con ninguna mala intención, ni siquiera hablé mal de él, simplemente le conté a un amigo cómo me sentía en ese momento, mi comentario no fue de mala manera", dijo la argentina, quien se arrepiente por no haberle dicho primero a Diego Val que las cosas no se estaban dando.

Macarena Gastaldo afirmó que tiene los mensajes donde le indica a su amigo no enviar sus audios, pero él no le hizo caso. "Más me decepciona la intención que tuvo Diego en el comentario que hizo luego, porque mi comentario fue como que le cuente a un amigo", aseguró en una videollamada.

