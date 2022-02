Luciana Fuster: ¿Qué dijo luego de su presentación en EEG?

Luciana Fuster fue una de las grandes sorpresa de EEG 10 años. Ella fue presentada por todo lo alto, pero hizo una pausa y rompió en llanto, pues desde que se le vinculó a Patricio Parodi estuvo en el ojo de la tormenta.

"Esto no viene de hoy, hoy quise soltar hace que tengo hace mucho tiempo que lo tengo guardado, la gente se ha mal acostumbrado a decir, eres figura pública tienes que sorportarlo todo, pero no se dan cuenta que detrás de cada figura pública hay un ser humano (...) llega un momento en el que uno no aguanta más y no soporta más, tengo 23 años y tengo derecho de vivir sin que nadie esté señalándome", dijo bastante afectada Fuster.