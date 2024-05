Lucecita Ceballos se conmovió tras separación de su esposo después de 29 años

Lucecita Ceballos no pudo evitar quedar conmovida al hablar de los detalles de su separación de su esposo Rony Ríos después de 29 años de vivir juntos. La actriz contó que hace 5 meses se distanció de su pareja, pero reveló que se están dando un tiempo para poder extrañarse ya que aún no se dejaron de querer. Por otro lado, Lucecita aseguró que la ruptura de su relación no se dio por una infidelidad.