Leysi Suárez sorprendió al señalar que Pamela Franco dejó de ser su amiga luego de contar detalles de su fiesta de cumpleaños y asegurar que Christian Cueva vive enamorado de ella. "Pamela ya no es mi amiga, no me habla. Después de todo lo que ha pasado, escribirle es un poco complicado. Tampoco es que ella me responda. Ya no me escribe", reveló.