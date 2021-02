Korina Rivadeneira llora al hablar de Larita: "Es lo mejor que me ha pasado"

Korina se sintió vulnerable tras hablar de su hija, quien celebró cinco meses de vida.

Korina Rivadeneira se conmovió al hablar de su hija Larita, quien cumplió hoy cinco meses de nacimiento. La empresaria reveló que desde que se convirtió en madre todo fue felicidad en su vida. Entre lágrimas, la venezolana hizo una confesión sobre su pequeña.

Mario Hart: "Yo no imagino mi vida con Lara sin Korina"

"Es inexplicable, es muy fuerte, es hermoso. He vivido momentos muy hermosos en mi vida, pero este es el mejor. Ahora le encuentro un sentido a la vida, es lo mejor que me ha pasado y estoy segura que es lo mejor que me pasará en la vida.", reveló.

