Josimar: "Nunca me casé, mi boda con Gianella Ydoña fue simbólica"

¡Ni por civil ni religioso! Josimar Fidel sorprendió en una reciente entrevista al revelar que nunca se casó con su expareja Gianella Ydoña. El cantante explicó cómo logró realizar una ceremonia católica con la madre de su hijo.

"Nunca me he casado, ni civil ni por la iglesia. Mi boda con Gianella fue simbólica porque no teníamos los papeles completos- El sacerdote nos dio su bendición con la salvedad de regularizar los documentos después, y esa es la verdad", respondió Josimar cuando le consultaron si iba a divorciarse para casarse con su actual pareja María Fe Saldaña.

