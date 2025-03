Johana Cubillas increpó a Macarena Vélez por defender a su ex

Macarena Vélez no dudó en responderle a Johana Cubillas tras escuchar los duros calificativos que recibió tras protagonizar una penosa imagen al ser cargada por Juan Ichazo. La influencer peruana le pidió a Johana que la respete ya que no comparte lo que opinó sobre ella porque no la conoce. "Pido que esa señora me respete a mí porque no me conoce, yo no pienso decir absolutamente... más habla de una persona que habla de otra, y sobre todo que ataca de una mujer a otra", dijo.