¿Jefferson Farfán y Paolo Guerrero jugarán juntos en la Vallejo?

Jefferson Farfán sorprendió al revelar que se convirtió en padre hace un año de una niña, cuyo nombre lo tiene tatuado en su mano y se mostró contento por la llegada de su cuarta hija. "Tuve una bendición más, hace un año y dos meses. Tengo una hija llamada Luana. Hermosa. He sido un agradecido de la vida. Lo he tratado de mantener en perfil bajo porque no quería exponer a mi hija, como se ha expuesto en algunos momentos a mis hijos”, reveló Farfán.