¿Jefferson Farfán está interesado en Samantha Batallanos? Así respondió la modelo

“(Parece que le gustan tus fotos ¿Tú lo conoces? ¿Son amigos?) Sí, claro, lo conozco y bastantes años todavía, entrenábamos en el mismo gimnasio. Me parece que es una buena persona, un buen chico, admirado por todos, o sea los likes no significan nada, nunca hemos flirteado, nada”, respondió la modelo dejando en claro que no hay nada con el exfutbolista.