Jefferson Farfán envía carta notarial publicidad Darinka Ramírez

Yahaira Plasencia preferió evitar comentar sobre la polémica de su expareja Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, pero no dudó en marcar distancia al recordar que ya no quiere ser involucrada con el exfutbolista. "Yo no pertenezco a la vida de esa persona hace muchos años y así quiero mantenerme lo más lejos posible de todo el tema", señaló la autodenominada "Patrona".