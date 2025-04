Jefferson Farfán contó que Xiomy Kanashiro dio regalo a su hija

El deportista mostró los chats que demuestran la coordinación de Xiomy para poder comprarle una bicicleta a la menor hija de Farfán y que Ramírez recién se está enterando que dicho obsequio fue de la bailarina. "¿Cómo dice la señora (Darinka) que yo me he quedado en su casa? Si la que me recogió ese día y con la que llevé la bicicleta fue con Xiomy. ¿De qué estamos hablando?", expresó.