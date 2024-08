Pese a la gran felicidad de los nuevos esposos Melissa Paredes y Anthony Aranda tras dar el "sí, acepto", Janet Barboza sentenció la unión de la pareja al recordar cómo iniciaron su romance. "Pensábamos que Anthony era parte de un tropiezo y es que la verdad normalmente no te quedas con esa persona, no te quedas con la piedra... Yo no le dio ninguna fe a ninguna pareja casada. (¿Crees que esto no va a durar mucho?) Yo creo que no, creo que se han apresurado", dijo.