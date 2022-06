Janet Barboza: "Para mí, Melissa Paredes no está en su sano juicio"

Melissa Paredes vuelve a estar en el ojo de la tormenta por una denuncia pública que hizo su ex Rodrigo Cuba ante los medios de comunicación. Según el futbolista, la madre de su hija lo ha amenazado por indemnidad sexual a la menor.

Ante el caso, Paredes se pronunció mediante un comunicado que hizo en redes sociales y que ha sido informado en el programa a cargo de las conductoras.

"Para mí está clara la manera de actuar de ciertas personas que tienen como táctica denunciar sin fundamentos para asustar, o para conseguir algo. Yo no soy así, jamás voy a proceder con maldad, si bien es cierto hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y discrepo, por otro lado, jamás denunciaría al padre de mi hija solo por hacerle daño, porque está claro que el daño no solo se lo haría a él, sino también a mi hija.

Finalmente pido que no se tergiverse las cosas, el hecho que yo quiera pasar más tiempo con mi hija no me convierte en mala persona. Preocúpense cuando yo no quiera estar con mi hija y la abandone. Cosa que jamás va a pasar, yo vivo y respiro por y para mi hija y no hay cosa, ni persona en el mundo más importante que ella."

Esas líneas fueron parte del comunicado que lanzó Melissa en Instagram. Al respecto, Janet Barboza se pronunció y lamentó las decisiones que toma Paredes, ya que no es bien asesorada, según reveló.

"Para mí, Melissa ha perdido totalmente la cordura. Para mí, Melissa Paredes no está en su sano juicio."

