Gisela Valcárcel conoció y llevó ayuda al niño Angelito en SJL

Gisela Valcárcel visitó por primera vez el centro poblado "El Paraíso" y protagonizó un emotivo encuentro.

Gisela Valcárcel llegó por primera vez al centro poblado "El Paraíso" en San Juan de Lurigancho y provocó todo un alboroto cuando los vecinos la vieron. La conductora pudo conocer a Angelito, un niño seguidor de América Hoy y que necesita ayuda.

"Me quedé muy ligada a tu historia de lucha, de valor. Me encantan las historias de gente que no se queda en el estado de víctima, sino que sale adelante como ustedes", le dijo Gisela Valcárcel a la mamá de Angelito, a quien le entregó unos zapatos ortopédicos y se comprometió en regresar con un andador.

Gisela Valcárcel cocinó en olla común y donó víveres para centro poblado de SJL