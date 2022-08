Gerard Piqué: ¿Su nueva novia Clara Chía Martí está embarazada y así lo demostró?

Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía Martí ya no ocultan su amor para nada y recientemente fueron captados por la revista Hola en un matrimonio. El futbolista asistió a la boda de uno de sus mejores amigos en la Costa Brava y se lució de la mano de su actual pareja, quien no solo llamó la atención por el look que lució, sino también por la "pancita" que despierta los rumores de un embarazo.