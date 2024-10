“Flavia Laos no estuvo a la altura”, opina Janet Barboza

“Sin embargo, algo chiquito de Flavia Laos, quiero decir que me da la impresión que es un público muy grande y el cual estuvo Flavia Laos presente y no estuvo a la altura en el sentido de que siento que debió pulirse más en el tema del vestuario, me da la impresión que debió buscar algo más acorde a la cumbia, como sí lo viene haciendo Leslie Shaw. Creo que ahí falló; ahora, el hecho de que haya subido a estar con Corazón Serrano es un tremendo plus para ella, es tremendo”, precisó.