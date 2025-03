Fabio Agostini enfrentó a Neutro por Mayra Goñi: "No lo conozco"

"Que yo sepa Mayra y Neutro no tienen nada, ya hablé con Mayra. Ella está soltera. está concentrada con su música... A Neutro no lo conozco, yo lo vi al pibe en la fiesta y ni siquiera hablamos. Sí, me habían dicho que había hablado mal de mí por ahí, pero cuando llegué ni siquiera me miró a la cara. (¿Se chupo, no?) No lo sé, no me interesa. Yo fui a apoyar a Mayra", expresó.