¿Estrella Torres y Kevin Salas se comprometieron? Cantante sorprende con este anillo en vivo

"Estrellita Torres, ¿es verdad que te han pedido ya matrimonio?", dijo Janet Barboza, fue más directa y cogió la mano de la cantante para ver su supuesto anillo de compromiso. "No, todavía, de verdad, todavía", respondió la exintegrante de Puro Sentimiento.

Sin embargo, la enamorada de Kevin Salas no quiso mostrar su anillo y afirmó que es "bambita". La psicóloga Lizbeth Cueva también estaba en el set y le dio un contundente consejo. "Ya he dicho que no tomen decisiones así, por favor, si quieres divorciarte a los meses, cásate", afirmó.