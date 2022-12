Ducelia Echevarría "destruyó" a Rosángela Espinoza y pidió que se quede en Qatar: "Llorona y pesada"

Ducelia Echevarría no tuvo reparos al revelar todo lo que piensa de Rosángela Espinoza frente a la pregunta de Ethel Pozo durante la secuencia de América Hoy . La competidora no midió sus palabras e inclusive se animó a decir que desea que su compañera se quede en Qatar tras finalizar el Mundial.

"¿Solo en esta pizarran tan chiquita tengo que escribir? Espera, déjame respirar. ¿Algo mejor? Bueno, sorry, pero ya está. ¿Fea? Era otra palabra, me equivoqué y no sé cómo. (¿Será la nueva novia del Mundial?) No, por favor ni que fuera una Kardashian", detalló la competidora del equipo de los combatientes sin pelos en la lengua.