Dorita Orbegoso a Pamela Franco: "Vives con el pasado".

Dorita Orbegoso no dudó en responderle a Pamela Franco tras su fuerte enfrentamiento y le recordó que la cantante de cumbia afirmó que fue un error y negó volver a tener un vínculo con Christian Cueva, pero ahora ellos mantienen una relación. "Ella no habla del pasado porque vive con el pasado. ¿A quién tiene a su costado? Todo el Perú le creyó sus lágrimas y que no tiene perdón de Dios si volvía con el pasado. Si yo quisiera hablar de la señora, lo hubiesa hecho hace muchísimos años", expresó.