Dorita Orbegoso criticó a amiga de Pamela Franco: "Títere".

Dorita Orbegoso reafirmó su versión y aseguró que Vanessa Pumarica, amiga de Pamela Franco, la agredió verblamente con duros insultos. La actriz cómica la tildó como un títere. "El títere que tiene al costado, Pumarica, afirmó que sí me había reclamado, pero que no fue la forma correcta. Yo no mentí, me agredieron verbalmente", precisó Dora.