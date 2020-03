Coronavirus: ¿Un vecino enfermo puede contagiar a toda la cuadra?

América Hoy recibió las dudas de los televidentes sobre el coronavirus y una interrogante fue muy interesante para el doctor Ciro Maguiña. "Si un vecino es infectado por coronavirus, ¿puede contagiar a a toda una cuadra?", preguntó una seguidora del programa.

"Ese vecino si es cochino, si te tose, si te coge las manos, si te besa, te va a contagiar, pero ese vecino tiene que estar en su cuarto haciendo las normas de higiene normal y si está enfermo con estornudos, usa su máscara para su casa primero y puede salir a hacer cosas con su mascarilla", detalló el también infectólogo del Hospital Cayetano Heredia.

El especialista en salud agregó que ese vecino no va a contagiar a nadie, porque el contagio se da por toser, no usar máscara, abrazar y besar. "Entonces ese vecino va a estar catorce día o un mes haciendo cosas, viendo películas, pero no puede estar abrazando a todo el mundo", detalló.

Una vez más, el doctor Ciro Maguiña reafirmó que el virus del Covid-19 no está debajo de la puerta o debajo del escritorio. "No está, ese virus no vive en el aire, es la persona la que lo lleva", aseguró.

